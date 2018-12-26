Xiaomi, İstanbul'da İkinci Mağazasını Açıyor

Xiaomi, yerel distribütörü Evofone ile kurduğu işbirliğini bir üst seviyeye taşıyarak ikinci mağazasını açıyor.

Geçtiğimiz yıl ülkemizdeki faaliyetlerini açtığı resmi mağazası ile taçlandıran Xiaomi, ikinci yetkili mağazasını Forum İstanbul'da açıyor. Forum İstanbul'da, Xiaomi'nin amiral gemisi modelleri Poco F1, Mi MIX 2S ve Ecosistem ürünleri ilk etapta satışa çıkacak olan ürünler.

Konuyla ilgili konuşan Marka Pazar Geliştirme Müdürü Stevan Wang, "Türkiye, Xiaomi’nin küresel büyüme yolculuğunda önemli bir pazar. İstanbul'da yeni Yetkili Mi Store’un açılması büyük bir adım." diyerek açılan mağazasının öneminden söz etti.

Xiaomi, birçok ülkede satışta olmayan, ekosistem ürünlerinden biri olan Ninebot Mini'yi de Forum İstanbul'da satışa sunacak. Tek şarj ile saatte 16 kilometrelik bir hıza ve 22 kilometrelik bir menzile sahip olan scooter, toplamda 85 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor.