Xiaomi, AirPodlara karşılık olarak kendi kablosuz kulaklıkları AirDots'u piyasalara sürmeye başladı.

Çinli teknoloji devinin yeni ürettiği kulaklıklarda Bluetooth v5.0 desteği bulunuyor. AirDots Youth Edition adlı bu kulaklıklarda hiç bir bağlantı kablosu yok, gerçek kablosuz teknolojisine sahipler. Kulaklıkların üstünde bulunan düğmelerle sesli asistanı aktiflerştirmek/devre dışı bırakmak, müziği başlatıp durdurmak ya da telefona cevap vermek gibi çeşitli işlemleri yapabiliyoruz. Sesi iki kanala bölen yapısı sayesinde cihaz stereo deneyimini tam olarak yaşatıyor.

Xiaomi Mi AirDots Youth Edition şu anda Çin'de ön siparişte, fiyatı da 199 Yuan, aşağı yukarı 155 tl gibi bir fiyata tekabül ediyor. Satışlar ise 11 Kasım'da başlayacak. Çin alışveriş festivali de olan 11 Kasım'da Xiaomi sitesini takip etmek, bazı anlık satışları yakalamak açısından faydalı olacak gibi.

Yeni cihaz daha eski Bluetooth teknolojileriyle de çalışabilecek. AirDots'un menzili artarken, enerji tüketimi de azaltılacak. Cihazla birlikte gelecek olan kulaklık kutusu aynı zamanda 12 saate kadar şarj edebilme özelliğine sahip olacak. Kulaklıklar tek şarjla 5 saat mono ya da 4 saat stereo ses verebilecek.