Xiaomi, İlginç Bir Katlanabilir Telefon Patenti Aldı

Xiaomi, kamerası gövdeden bağımsız bir şekilde dönebilen, yeni bir katlanabilir akıllı telefon patenti aldı. Patentteki telefonun kamerası, yatay olarak dönebiliyor ve yüksek kaliteli bir kamerayı hem selfie hem de normal fotoğrafçılıkta kullanmayı mümkün kılıyor.

Katlanabilir akıllı telefonların geleceği henüz belirsiz olsa da, üreticiler teknolojiyi geliştirmekte ısrarcı. Xiaomi, ilk kez geçtiğimiz yıl bir katlanabilir telefon prototipi göstermesinin ardından uzun bir sessizliğe büründü. Ancak Çinli teknoloji devinin yeni patenti, şirketin katlanabilir akıllı telefonlarda geldiği ya da gelmek istediği noktayı gösteriyor.

Xiaomi'nin yeni telefonun tek heyecan verici kısmı katlanabilir olması değil. Şirketin yeni patenti, katlanabilir telefonun dönebilen bir kameraya sahip olabileceğini gösteriyor. Dolayısı ile arka kamera kurulumunu yüksek kalitede selfieler çekmek için de kullanabileceksiniz.

Xiaomi, yeni konsept telefonuyla katlanabilir telefonlara yeni bir bakış açısı getiriyor

Katlanabilir telefonun döner kamerası, hem önde hem de arkada yüksek kaliteli bir kamera kullanabilmeye olanak tanıyor. Xiaomi, cihazın kamerasını döndürülebilir hale getirmek için kamerayı telefonun katlanmış haliyle aynı kalınlıkta olacak şekilde tasarladı. Kamera kısmı, telefon açıldığında ortaya çıkan ince görünümü bozarak üst kısımda çıkıntı oluşturuyor.

Patent açıklaması Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun ön kısmında bir ikinci ekran olup olmayacağını göstermiyor. Ancak cihaz, gelen bildirimleri görmek için bir ekran sunmuyorsa yoksa işlevselliğinden ödün verebilir. Kameranın cihaz katlanmış haldeyken de dönebiliyor olması, ikincil ekrana ihtiyaç olabileceğini gösteriyor.