Xiaomi, Kasım Ayında Birleşik Krallık'ta Satışa Başlayacak

Her geçen gün faaliyet gösterdiği ülkeler arasına yenilerini ekleyen Xiaomi'nin bir sonraki durağı ise Birleşik Krallık.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Xiaomi, önümüzdeki ay itibariyle Birleşik Krallık'ta resmi olarak telefon satışlarına başlayacak. Son aylarda bulunduğu pazarları ciddi oranda genişleten Çinli teknoloji devi, bu hamlesinde oldukça kararlı görünüyor.

Memleketi Çin'de ve Hindistan'da rekor üstüne rekor kıran Xiaomi, şu an ülkemiz dahil birçok Avrupa ülkesinde faaliyetlerini yürütüyor. 8 Kasım'da Londra'da düzenlenecek olan etkinlikte Xiaomi, amiral gemisi seviyesindeki akıllı telefonlarına ek olarak akıllı ev ürünlerini de İngiliz hayranlarına sunacak.

Birleşik Krallık'ta hem internet üzerinden satış yapacak hem de 'deneyim' mağazaları kuracak olan Xiaomi, Avrupa pazarında güçlenmek için gerekli tüm adımları atıyor. Önümüzdeki yıl ABD'de satışlara başlamayı hazırlanan Xiaomi'nin 'ticaret savaşları'ndan etkilenip etkilenmeyeceğini hep beraber görüyor olacağız.

Xiaomi'nin Birleşik Krallık'ta henüz hangi telefonları satışa sunacağı bilinmese de bu cihazların Mi Mix 3 ve Mi 8 Pro olacağı yönünde tahminler bulunuyor.