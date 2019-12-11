Xiaomi'nin Katlanabilir Akıllı Telefon Patenti Ortaya Çıktı

Huawei, Samsung ve Motorola gibi akıllı telefon üreticileri katlanabilir telefonlarını kullanıcılarına gösterse de Xiaomi’den henüz böyle bir hamle gelmemişti. Ancak şirketin yaptığı yeni bir katlanabilir akıllı telefon patenti ortaya çıktı.

Yeni bir Xiaomi patenti, Dünya Fikir Mülkiyeti Ofisi’nde (WIPO) ortaya çıktı. Katlanabilir akıllı telefon patenti alan Xiaomi’nin tasarımı Motorola Razr’a da bir hayli benziyor. Xiaomi’nin tasarımının farkı ise kızaklı bir kamera tasarımına sahip olması.

Beijing Xiaomi Mobile Software, tarafından gönderilen bu patent için 2018’in ortalarında başvurulmuştu. Ancak patent, bu senenin 6 Aralık tarihine kadar onaylanmamıştı ve patentin tasarımları yeni ortaya çıkmaya başladı.

İkincil ekran ve kızaklı kamera

Yukarıda da söylediğimiz gibi Xiaomi’nin yeni telefon patenti; katlanabilir ekranlı, kızaklı kamera tasarımına sahip ve oldukça ince çerçeveli. Şirketin kızaklı kamera tercih etmesinin sebebi ise ekranda oluşacak çentiği ortadan kaldırmak.

Telefonun ön kamerasında üç adet yuva olduğu görülüyor. Bunlardan bir tanesi kamera, bir tanesi flaş ancak üçüncü yuvada hangi sensörün yer aldığı tam olarak bilinmiyor. Kameranın arka tarafında ise iki adet kamera ve bir adet LED flaş ışığı yer alıyor.

Kameranın arka tarafında ayrıca ufak bir ekran bulunuyor. Bu ekranın dokunmatik olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bu kısım ayrıca bildirim ışıklarının yer aldığı bölme de olabilir. Oldukça eşsiz bir tasarıma sahip olan bu telefonun ilerleyen zamanlarda raflardaki yerini alıp almayacağı ise kesin değil.

Xiaomi, henüz katlanabilir telefon çıkarmadı

Huawei ve Samsung gibi rakipleri ilk katlanabilir telefonlarını tanıtsa da Xiaomi’den henüz böyle bir hamle gelmedi. Şirket, belli bir süre önce katlanabilir akıllı telefon prototipini kullanıcılara sunmuş olsa da o telefon, üretim aşamasına geçmedi.

Şirketin, ilk katlanabilir akıllı telefonunu 2020’nin sonlarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak bunun bir ihtimal olduğunu ve gerçekleşme olasılığının çok yüksek olmadığını vurgulamak gerekiyor. Aralık ayının ortasına geldik ve şirket, henüz böyle bir telefon üreteceğiyle ilgili herhangi bir ipucu vermedi. Tabii şirketin Mobil Dünya Kongresi’ni bekliyor olması da oldukça muhtemel.