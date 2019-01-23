  • Xiaomi'nin Katlanabilir Akıllı Telefonu Video ile Tanıtıldı

Xiaomi, Katlanabilir Akıllı Telefonunu İlk Kez Kanlı Canlı Gösterdi

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Xiaomi, Katlanabilir Akıllı Telefonunu İlk Kez Kanlı Canlı Gösterdi
Xiaomi'nin gümbür gümbür gelen katlanabilir akıllı telefonu, şirket kurucusu tarafından kullanıldığı bir video ile resmi olarak gösterildi.

Samsung, Huawei, LG gibi şirketler katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirirken, dünyanın en çok satan 4. akıllı telefon markası olan Xiaomi de bu yarışta geride kalmıyor. Geçtiğimiz günlerde Evan Blass tarafından paylaşılan MIUI arayüzüne sahip bir katlanabilir akıllı telefon, heyecan yaratmayı başarmışken şimdi de ilk Xiaomi katlanabilir akıllı telefonu Xiaomi kurucusu Lin Bin’in elinde görme fırsatı yakaladık.

Xiaomi’nin global sözcüsü ve ürün yönetim direktörü olan Donovan Sung, Twitter üzerinden paylaştığı bir video ile şirketin kurucu ortaklarından biri olan Lin Bin’i, katlanabilir Xiaomi akıllı telefonu kullanırken gösterdi. 3:2 formatında büyük bir ekrana sahip olan cihazın sağ ve sol arkaya doğru katlanabiliyor. Böylece devasa ekranlı cihaz bir anda tek elle kullanıma uygun boyutlara gelmiş oluyor.
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Çinli akıllı telefon üreticisinin ile katlanabilir akıllı telefonunu Mix Flex ya da Dual Flex olarak adlandırması bekleniyor. Yine de Xiaomi, ürünün adı ile ilgili önerilere açık olduğunu dile getirdi. 2019 yılında pek çok katlanabilir akıllı telefon raflardaki yerini alacak. Videoda gördüğümüz kadarı ile Xiaomi, yeni akıllı telefon kategorisinde rakiplerinin arkasında kalmayı kesinlikle düşünmüyor.
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Kaynak : https://www.91mobiles.com/hub/xiaomi-foldable-phone-mix-dual-flex-teaser-video-lin-bin/
Etiketler: xiaomi
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