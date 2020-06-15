Xiaomi'den Katlanabilir Ekranlı Telefonlar İçin Yeni Arayüz

Rekabetin giderek arttığı katlanabilir akıllı telefon pazarı, yakın zamanda yeni bir oyuncu daha kazanabilir. İddialara göre Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar için yeni bir kullanıcı arayüzü üzerinde çalışıyor.

Çok uzun zamandır akıllı telefon pazarının en büyük 10 üreticisinden biri olan Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, yeni bir segmentte daha kendini gösterebilir. Aktarılan bilgilere göre Xiaomi, MIUI arayüzünden bağımsız olarak katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar için yepyeni bir arayüz üzerinde çalışıyor.

Yayınlanan patent görselleri, söz konusu arayüzün Windows Phone'a benzer bir kutucuk konseptini benimsediğini gösteriyor. Görüntülerde ayrıca arayüzün çalıştığı katlanabilir bir telefonun varlığı da dikkat çekiyor. Bununla birlikte, Xiaomi’nin katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalışıp çalışmadığına dair henüz pek fazla bilgimiz yok, ancak patenti alındığı belirtilen yeni arayüzü, önemli bir ipucu olarak değerlendirebiliriz.

Pekin merkezli firmanın, geçtiğimiz nisan ayında Galaxy Z Flip gibi dikine katlanabilen bir akıllı telefon geliştirdiği iddia edilmişti. Xiaomi’nin söz konusu model için Samsung Display'den esnek OLED ekran istediği belirtilirken, Çinli markanın LG’nin ürettiği bazı katlanabilir OLED ekranları da kullanabileceği ifade edilmişti.

İddialara göre Xiaomi, RAZR veya Galaxy Z Flip benzeri katlanabilir akıllı telefonunun seri üretimine 2020'nin ikinci yarısında başlayacak. Fiyatlandırma veya çıkış tarihi hakkında ise şimdilik hiçbir ayrıntı yok. Dahası, Çinli firma tarafından da bu iddiaları doğrulayacak bir açıklama gelmiş değil.

Samsung, Huawei ve Motorola’nın boy gösterdiği katlanabilir ekranlı akıllı telefon segmenti, şimdilik yeteri kadar talep görmüyor, ancak gelecekte çok daha fazla markanın bu alana girmesi ve maliyetlerin daha düşük seviyelere çekilmesi, katlanabilir telefonlara olan ilgiyi artırabilir. Hiç şüphesiz Xiaomi de bu pastadan payını almak isteyecek üreticilerden biri olacaktır.