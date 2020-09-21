Xiaomi, İlginç Tasarıma Sahip Bir Telefon Üzerinde Çalışıyor

Xiaomi'nin patentini aldığı yeni bir akıllı telefon açığa çıktı. Bu telefonun katlanabilen ekranı, aynı zamanda kaydırılabiliyor. Oldukça ilginç bir yapıda olan patentin bir ürün haline gelip gelmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.

WindowsUnited, Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin patentlediği yeni bir akıllı telefonu ortaya çıkardı. Patente göre Xiaomi, kayabilen yapıda katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu akıllı telefonun bir ürün haline gelip gelmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.

Aslına bakacak olursak kayar mekanizmalı akıllı telefonlar, genellikle iki farklı panel üzerine yerleşirler. Ancak Xiaomi'nin patentlediği telefonda bu durum biraz daha farklı. Xiaomi, tek bir panel üzerine tasarladığı telefonun kaydırılabilirliğini, katlanabilir ekran sayesinde sağlıyor. Oldukça ilginç bir yapıya sahip olan telefon, ürün haline geldiği takdirde adından çok fazla söz ettirecek gibi görünüyor.

Xiaomi'nin patentlediği akıllı telefon işte böyle görünüyor

Patent verileri, telefonun nasıl kullanılabileceği ile ilgili bir detay sunmuyor. Ancak patent görüntülerine baktığımızda, bir kullanıcının telefonun kamera donanımına erişmek için ekranı çekmesi gerektiğini görüyoruz. Bu işlem gerçekleşirken ekran, telefonun arka kısmına kaymaya başlıyor. Kullanıcı, kamera donanımıyla işini bitirdikten sonra ekranı yine eski haline itebiliyor.

Akıllı telefon sektörü, bugüne dek katlanabilir yapıdaki bir ekranı hiç böyle kullanmadı. İşte bu da Xiaomi'nin akıllı telefon patentini ilgi çekici bir hale getiriyor. Şirket, bu tasarıma sahip bir akıllı telefonla sektör için yeni bir devir başlatabilir fakat bu patent, hiçbir zaman bir ürün haline de gelmeyebilir. Xiaomi'nin yeni patentinin akıbeti, önümüzdeki dönemlerde gün yüzüne çıkacak.