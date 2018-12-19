Xiaomi'lere Android Pie Güncellemesi Geldi: İşte Güncelleme Alan Tüm Cihazlar

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Android'in son sürümü olan Pie, Xiaomi cihazlarına geldi. Güncellemeyi alan ve alması beklenen cihazları haberimizde sizler için listeledik.

Xiaomi, Android P beta programında olan nadir şirketlerden biriydi. Mi Mix 2S cihazıyla bu programda bulunan şirket, tabii ki de Android Pie’ı ilk alan akıllı telefon üreticilerinden biri olacaktı.

Xiaomi Mi Mix 2S’in zaten Android 9 Pie güncellemesi aldığını biliyoruz. Peki, Xiaomi ailesinin başka hangi üyeleri bu güncellemeyi aldı?

Bu haberimizde, beta olsun ya da olmasın, Pie güncellemesini alan ve alması beklenen tüm Xiaomi cihazlarını listeleyeceğiz.
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Andoid 9 Pie Güncellemesini Alan Xiaomi Cihazları

  • Xiaomi Mi MIS 2S
  • Xiaomi Mi 8
  • Xiaomi Pocophone F1
  • Xiaomi Mi A2
  • Xiaomi Mi A2 Lite (beta)
  • Xiaomi Mi A1 (beta)
  • Xiaomi Mi 8 Pro (beta)
  • Xiaomi Mi Max 3 (beta)
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Android 9 Pie Güncellemesini Alması Beklenen Xiaomi Cihazları

  • Xiaomi Mi Mix 2
  • Xiaomi Mi 8 SE
  • Xiaomi Mi 8 Lite
  • Xiaomi Mi 6
  • Xiaomi Redmi Note 6 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 5/Note 5 Pro
  • Xiaomi Redmi S2/Redmi Y2
  • Xiaomi Redmi 6A
  • Xiaomi Redmi 6
  • Xiaomi Redmi 6 Pro
  • Xiaomi Black Shark
  • Xiaomi Mi Pad 4/Plus
  • Xiaomi Mi Note 3*
  • Xiaomi Mi Max 2*

Not: Yıldızlı cihazlara Android 9 Pie güncellemesinin geleceği kesin değildir.

Kaynak : https://www.theandroidsoul.com/mi-pie-update-is-now-available-for-these-devices/
Etiketler: xiaomi, Güncelleme, android pie
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