Android'in son sürümü olan Pie, Xiaomi cihazlarına geldi. Güncellemeyi alan ve alması beklenen cihazları haberimizde sizler için listeledik.

Xiaomi, Android P beta programında olan nadir şirketlerden biriydi. Mi Mix 2S cihazıyla bu programda bulunan şirket, tabii ki de Android Pie’ı ilk alan akıllı telefon üreticilerinden biri olacaktı.

Xiaomi Mi Mix 2S’in zaten Android 9 Pie güncellemesi aldığını biliyoruz. Peki, Xiaomi ailesinin başka hangi üyeleri bu güncellemeyi aldı?

Bu haberimizde, beta olsun ya da olmasın, Pie güncellemesini alan ve alması beklenen tüm Xiaomi cihazlarını listeleyeceğiz.

Andoid 9 Pie Güncellemesini Alan Xiaomi Cihazları

Xiaomi Mi MIS 2S

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2 Lite (beta)

Xiaomi Mi A1 (beta)

Xiaomi Mi 8 Pro (beta)

Xiaomi Mi Max 3 (beta)

Android 9 Pie Güncellemesini Alması Beklenen Xiaomi Cihazları

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Xiaomi Redmi Note 5/Note 5 Pro

Xiaomi Redmi S2/Redmi Y2

Xiaomi Redmi 6A

Xiaomi Redmi 6

Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Black Shark

Xiaomi Mi Pad 4/Plus

Xiaomi Mi Note 3*

Xiaomi Mi Max 2*

Not: Yıldızlı cihazlara Android 9 Pie güncellemesinin geleceği kesin değildir.