Xiaomi, Dünyanın İlk Mavi Işıksız Başucu Lambasını Duyurdu

Xiaomi, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni başucu lambasını duyurdu. Dünyada ilk kez hiçbir şekilde mavi ışık yaymayan bu lamba, tüketicilere daha kaliteli bir uyku vadediyor ve göze hiçbir şekilde zarar vermiyor. Üstelik Xiaomi'nin sesli asistan desteğine de sahip olan bu lamba, fazlasıyla uygun bir fiyata satışta.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefonlarının yanı sıra tüketici elektroniği grubundaki diğer ürünleriyle de tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz dönemlerde onlarca ilginç ürünle karşımıza çıkan şirket, şimdi de mayıs ayından beri üzerinde çalıştığı yeni başucu lambasını duyurdu. Bu lambanın haberimize konu olmasının esas nedeni ise dünyada ilk kez bir lambanın mavi ışık yaymıyor oluşu.

Nanchang Üniversitesi Çin Bilimler Akademisi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları ile Xiaomi'nin ortak ürünü olan bu lamba, yüksek verimli sarı ve kırmızı LED kullanıyor. Bu kombinasyon, fosfor içermeyen düşük renk sıcaklığının elde edilmesini sağlıyor ve bu da Xiaomi'nin yeni lambasını benzersiz bir konuma taşıyor. Piyasadaki benzer ürünlerin mavi ışık filtreleme teknolojilerinin Xiaomi'ninkinden çok daha farklı olduğunu unutmamak gerekiyor.

İşte Xiaomi'nin mavi ışık yaymayan başucu lambası

Xiaomi'nin duyurduğu başucu lambasının dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de göz sağlığına hiçbir şekilde zararının olmaması. Bugün baktığımız hemen her ışık kaynağının gözümüze az çok zararlı olduğunu düşündüğümüzde Xiaomi'nin başucu lambasının devrim niteliğinde olduğunu açıkça ifade edebiliriz. Üstelik şirkete göre bu başucu ışığının yaydığı sıcak ışık, uyku kalitesini de ciddi anlamda iyileştiriyor.

Xiaomi'nin mavi ışık yaymayan başucu lambası, tek başına lamba görevi görmüyor. Tüketiciler, bu ürünü kullarak belirli müzikleri dinleyebiliyor, alarm kurabiliyorlar. Ayrıca XiaoAI isimli sesli asistan, bu ürünün içerisinde entegre edilmiş olarak kullanılabiliyor. Tüm bunlara ek olarak Xiaomi'nin bu benzersiz ürününe, sadece 46 dolar (yaklaşık 315 TL + vergiler) karşılığında sahip olabiliyorsunuz. Ürünün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.