Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, 23 Şubat'ta düzenlenecek bir tanıtımla kutusundan çıkarılacak Mi 10 ailesine ait yeni posterler yayınladı. Yayınlanan posterler, telefonun bazı özellikleri hakkında bilgi verdi.

Son dönemlerin yükselen markalarından olan Xiaomi, önümüzdeki günlerde yeni bir lansman düzenleyecek. 23 Şubat’ta düzenlenecek olan bu lansmanda tanıtılacak olan Mi 10 serisiyse Çinli şirketin 2020 yılındaki ilk amiral gemisi ailesi olacak. Tabii tanıtılacak ürün, 2020’nin ilk üst düzey telefonlarından olunca özellikleri de bir hayli merak ediliyor.

Şimdiye dek yeni modeller hakkında birbirinden farklı yüzlerce sızıntı görmüştük. Şimdiyse tasarımını kafamızda oluşturduğumuz bu modele ait yeni bir paylaşım yapıldı. Xiaomi’nin kendisi tarafından paylaşılan yeni posterler, telefonun özellikleri ve tasarımı hakkında bir kez daha fikir sahibi olmamızı sağladı.

Yeni Mi 10 serisi neler sunacak?

Paylaşılan postere yakından baktığımızda, yeni Mi 10’un kavisli bir ekranla ve çentik yerine ön kamera deliğiyle geleceğini görebiliyoruz. Posterler, telefonun sol üst köşesinde yer alan ön kamera deliğinin yanı sıra kamera özellikleri hakkında da bilgi veriyor. Görünüşe göre Mi 10 Pro, bu noktada iki ek küçük sensörle gelecek. Bu sensörlerin ne işe yaradığıysa henüz bilinmiyor.

Dikey kamera tasarımına iyiden iyiye alışan şirket, her iki modelde de arka kameraları sol üst köşeye dikey bir şekilde konumlandırmış. Telefonda ayrıca çok beklenen 50x dijital zoom ve 8K video kayıt desteği bulunuyor. Bununla birlikte yeni Snapdragon 865 yonga setini kullanacak ilk amiral gemisi olan Mi 10 Pro, aynı zamanda 5G bağlantıyı da destekleyecek.

Çinli şirketin ayrıca her iki model için de Samsung ISOCELL 108 MP ana kamera sensörünü kullanması bekleniyor. Tabii ki telefonun nihai özelliklerinin ne olacağını ancak tanıtılınca göreceğiz. İlk olarak 13 Şubat’ta bir çevrimiçi etkinlikle Çin’de tanıtılacak olan Mi 10 serisi, küresel çaptaysa Barselona’da düzenlenecek olan MWC 2020 etkinliği kapsamında 23 Şubat’ta tanıtılacak.