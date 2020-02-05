Xiaomi Genel Başkan Yardımcısı Lu Weibing, yaklaşmakta olan Mi 10 ile ilgili bir görüntü paylaştı. Weibing, paylaştığı görüntünün Mi 10 serisinin kamera performansını gösterdiğini söyledi ancak Weibing, söz konusu görüntünün Mi 10'a mı yoksa Mi 10 Pro'ya mı ait olduğuna değinmedi.

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerde en çok konuştuğu şirketlerden bir tanesi de Çinli teknoloji devi Xiaomi. Şirket, ticari yaşamı çok da eskilere dayanmamasına rağmen hem akıllı telefonları hem de yenilikçi ürünleriyle tüketicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Hal böyle olunca da teknoloji tutkunları, Xiaomi'nin ürünleriyle fazlasıyla ilgileniyorlar.

Xiaomi'nin şu sıralarda sık sık konuşulan modelleri ise yaklaşmakta olan "Mi 10" serisi. Şirketin yeni amiral gemisi olarak tüketicilerle buluşacak Mi 10 ve Mi 10 Pro, özellikle de kamera özellikleriyle tüketicileri cezbedecek. Çünkü bugüne dek ortaya atılan iddialar ve sızıntılar, Mi 10'un 100 MP çözünürlükte bir ana arka kamerayla geleceğini ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Xiaomi Genel Başkan Yardımcısı Lu Weibing'in yaklaşmakta olan Mi 10 serisi ile ilgili açıklamalarından bahsetmiştik. Şimdi yine Weibing, Mi 10'un kamera performansını ortaya koyan yeni bir görselle karşımıza çıktı. Weibing'in Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaştığı fotoğraf, Mi 10 serisinin gerçekten çok güçlü kameralara sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Weibing'in paylaştığı fotoğraf

Xiaomi Genel Başkan Yardımcısı, bu görüntünün Xiaomi Mi 10'a mı yoksa Mi 10 Pro'ya mı ait olduğunu açıklamadı. Ancak söylentilere göre her iki model de 100 MP kameraya sahip olacak, bu yüzden hangi modelle çekildi büyük bir önem taşımıyor.

Weibing'in paylaştığı fotoğrafın yakınlaştırılmış hali

Xiaomi'nin geçtiğimiz dönemlerde sergilediği tavır düşünüldüğünde, Mi 10 ile Mi 10 Pro arasındaki en büyük farkın ikinci arka kameradan kaynaklanacağını söyleyebiliriz. Ancak şu an için elimizde, yaklaşmakta olan Mi 10 serisinin ikincil kameralarına dair en ufak bir bilgi dahi bulunmuyor.

Mi 10 serisinin şubat ayı içerisnde duyurulacağı biliniyor. Bugüne kadar ortaya atılan iddialar ve beklentiler, Xiaomi'nin şubat ayı başlarında yeni telefonunu tanıtacağı yönündeydi. Çünkü 11 Şubat'ta dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung, bir etkinlik düzenleyecek ve hem Galaxy S20 serisini hem de katlanabilir ekranlı yeni telefonu Galaxy Z Flip'i duyuracak. Ancak şu an için, Xiaomi cephesinden herhangi bir tanıtım açıklaması gelmedi.