Xiaomi Mi 10 Pro, 66W Hızlı Şarj Desteğine Sahip Olabilir

Xiaomi'nin yeni amiral gemileri Mi 10 ve Mi 10 Pro'yu kısa süre içinde tanıtması bekleniyor. Xiaomi Mi 10 Pro ile ilgili olarak ortaya atılan yeni iddialara göre cihaz, 'şarj bitti' derdini ortadan kaldıracak 66W hızlı şarj desteği ile gelecek.

Xiaomi’nin yakında Mi 10 serisi amiral gemisi telefonlarını tanıtması bekleniyor. Çinli teknoloji şirketi, Snapdragon Teknoloji Zirvesi’nde, önümüzdeki günlerde duyurulacak amiral gemisi telefonlarında Snapdragon 865 işlemcisi kullanacağını resmen duyurmuştu.

Xiaomi’nin bu yıl düzenleyeceği etkinliğin tarihi henüz duyurulmamış olmasına rağmen, şirketin duyuracağı telefonlar hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan bilgiler, Mi 10’unun yanında bir de Mi 10 Pro duyurulacağını gösteriyordu.

Xiaomi Mi 10 Pro'nın hızlı şarj özeliği hakkında heyecanlandıran iddia

XDA forumunun kacskrz isimli bir üyesi, Mi 10’nun yanında bir Mi 10 Pro’nun olacağını iddia edenlerden. Kacskrz, 16 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan MIUI 11’de iki cihazın kod isimlerinin bulunduğunu söylüyor. XDA forum üyesi, Xiaomi Mi 10 için M2001J2C kod adının, Mi 10 Pro için ise M2001J1C kod adının kullanıldığı belirtti.

Geçen yıl kasım ayında Çin’in CCC sertifika portalında M2001J1C kodlu bir Xiaomi telefonun 66W hızlı şarj desteğine sahip olacağı ortaya çıkmıştı. M2001J1C’nin Redmi K30 5G olduğu düşünülüyordu. Ancak Redmi K30 5G’nin duyurulması ile beraber kod adının başka bir modele ait olduğu anlaşılmıştı. Şimdi Mi 10 Pro ile beraber anılan bu kod adı, Mi 10 Pro’nun 66W hızlı şarj desteğine sahip olacağını gösteriyor.

Mi 10 ve Mi 10 Pro’nun kod adlarına bir de M2001J1E kod adlı telefon eşlik ediyor. M2001J1E’nin sonundaki “E” harfinin Explorer Edition’ı tanımladığı düşünülüyor. Bu nedenle M2001J1E kodu ile ifade edilen telefonun Mi 10 ya da Mi 10 Pro’nun şeffaf arka kapağa sahip versiyonu olduğu iddia ediliyor. Ancak XDA forum üyesinin bu iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt ortaya çıkmış değil.

Xiaomi, geçtiğimiz yıl Mi 9’u duyurmak için Samsung’un Galaxy S10’u duyurduğu günü seçmişti. Xiaomi’nin bu yılki lansman için belirlediği gün hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Xiaomi’nin kurucu ortağı ve başkan yardımcısı Lei Jun, daha önce Snapdragon 865 işlemcisine sahip Mi 10’unun 2020’nin ilk çeyreğinde piyasada olacağını söylemişti. Ancak Çin’de devam eden corona virüsü salgını şirketin, lansman tarihini ertelemesine neden olabilir.