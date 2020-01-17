Xiaomi Mi 10 Pro'nun Göz Kamaştıran AnTuTu Skorları

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin 2020 yılına damga vurması beklenen amiral gemisi Mi 10 Pro, AnTuTu'da karşımıza çıktı. Qualcomm'un Snapdragon 865 yonga seti ile gelecek olan akıllı telefon, aldığı puanlarla göz kamaştırıyor.

Xiaomi, uzun bir süredir yeni amiral gemi serisi Mi 10 üzerinde çalışıyor. Telefonun 2020'nin başlarında piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Selefi Mi 9 gibi, orta sınıf bir fiyata amiral gemisi performansı sunacağı tahmin edilen Xiaomi Mi 10, Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan ilk akıllı telefon olmaya hazırlanıyor.

Şimdiden piyasadaki rakiplerine göz dağı veren Mi 10 Pro, AnTuTu sonuçları ile ne kadar iddialı bir akıllı telefon olduğunu kanıtlamış durumda. Yukarıda da söylediğim gibi, CPU tarafında Snapdragon 865, GPU tarafında ise Adreno 650 işlemcisini kullanan cihaz, 500.000 puan eşiğini geçen ilk akıllı telefonlardan biri olmayı başardı.

Sonuçlara göre Mi 10 Pro, piyasadaki en iyi Android akıllı telefonlardan yaklaşık yüzde 15 daha iyi performansa sahip. Hemen aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz üzere CPU tarafında 180.132 puan alan Mi 10 PRo, GPU’da ise 210.371 puan almış.

Xiaomi Mi 10 Pro’nun AnTuTu sonucu

Xiaomi Mi 10’un tasarımı ve teknik özellikleri nasıl olacak?

Mi 10 serisi, son dönemde gördüğümüz amiral gemilerindeki tasarım trendlerini takip edecek. Sızıntı aleminin tanınmış isimlerinden Ben Geskin, geçtiğimiz günlerde Mi 10’un render görüntülerini paylaşmıştı. Aşağıda gördüğünüz gibi ekranda Samsung Galaxy S10 Plus gibi hap şeklinde delikli bir selfie kamerası var.

OnePlus 7T Pro ve Google Pixel 4 gibi 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç ekran ile gelmesi beklenen Xiaomi Mi 10, 108MP + 48MP + 12MP + 8MP olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Tabii bu kamera sisteminin sadece Pro varyantı için geçerli olma olasılığı da yüksek. Standart modelin 20MP + 12MP + 4MP üçlü lens kurulumuna sahip olması bekleniyor.

Depolama açısından, en donanımlı versiyonun 12GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı sunacağı tahmin ediliyor. Bataryaya gelince, hem standart hem de Pro varyantında hızlı şarj destekli 4,500mAh bataryanın olacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi Mi 10 fiyatı

Sıra geldi fiyata. Xiaomi’nin Mi 10 serisi için rekabetçi bir fiyat etiketi belirlemesi bekleniyor. 400 dolar ile 500 dolar arasında bir fiyatlandırma gayet makul olacaktır. Yine de tahminlerimizin üzerinde bir fiyatın çıkma ihtimali olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor.