Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi serisi Mi 10 adım adım yaklaşıyor. Xiaomi Mi 10 Pro, lansman öncesinde kanlı canlı görüntülendi. Fotoğraflar, telefonun tasarımına ve özelliklerine dair ipuçları sunuyor.

Xiaomi Genel Başkan Yardımcısı Lu Weibing'in yaklaşmakta olan Mi 10 serisi ile ilgili yaptığı duyuruların ardından Xiaomi Mi 10 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı. Weibo'da ortaya çıkan fotoğraflar, şirketin yeni nesil amiral gemisi Xiaomi Mi 10 Pro'nun tasarımını ve bazı özelliklerini ortaya koyuyor.

Xiaomi Mi 10 Pro'nun fotoğrafları, telefonun dört tarafı kavisli bir tasarımla karşımıza çıkacağını gösteriyor. Ayrıca cihaz gerçekten ince çerçevelere sahip. Görüntü biraz bulanık olsa da, telefonun ekranının sol üst köşesinde kamera deliği olduğu görülüyor. Xiaomi Mi 10 Pro'nun Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile gelen ilk akıllı telefon olması ve ekranın 120 Hz'e kadar yenileme hızı sunması bekleniyor.

Mi 10 Pro, paylaşılan görüntülerde dörtlü arka kamera kurulumuyla karşımıza çıktı. Telefonun en önemli özelliklerinden biri de 108 MP'lik ana kamerası olarak gösteriliyor. Xiaomi, bu sensörü daha önce Xiaomi Mi Note 10'da da kullanmıştı. Ayrıca 3C sertifika bilgilerinde, yeni 5G'li Xiaomi telefonların (M2001J1E ve M2001J1C), 66W'a kadar hızlı şarjı desteklediği belirtiliyordu. Ancak son görüntüler, amiral gemisi akıllı telefonun 65W şarj cihazıyla geleceğini gösteriyor.

Tüm bunların yanı sıra telefonun alt kısmında USB-C bağlantı noktası, SIM kart girişi ve hoparlör ızgarası yer alıyor. Ses açma kapama ve güç düğmeleri telefonun sağ tarafına yerleştirilmiş. Telefonun üst kısmında da yine hoparlör ızgaraları var.

Gelen bilgilere göre Xiaomi Mi 10 Pro, 13 Şubat'ta ön siparişe açılacak ve 18 Şubat'ta satışa sunulacak. Şu anda Çin'i etkisi altına alan yeni Corona virüsü (2019-nCoV) nedeniyle Xiaomi Mi 10 serisinin lansmanının internet üzerinden yapılacağı söyleniyor.