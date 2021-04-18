Xiaomi’nin geçtiğimiz aylarda çıkış yapan amiral gemisi Mi 11’in kamera puanları belli oldu. DxOMark tarafından yapılan kamera testlerinde fotoğraf, zoom ve video kalitesi üzerinden değerlendirilen telefon, serinin diğer üyelerinin gerisinde kaldı.

DxOMark, satışa sunulmasından 4 ay sonra Xiaomi Mi 11’in kamerasını puanladı. Serinin en pahalı üyesi Mi 11 Ultra, aldığı puanla siteye göre dünyanın en iyi kameraya sahip telefonu unvanını kazanmıştı. Ancak Mi 11’in puanı buna fazla yaklaşamadı.

108 MP kameraya sahip Xiaomi Mi 11, benchmark testlerinden 120 puan alarak Ultra modelinin bayağı gerisinde kaldı. Kamera açısından oldukça iddialı bir çıkış yapan Mi 11, aldığı puanla Pixel 5 gibi modellerle berabere kaldı.

Xiaomi Mi 11’in benchmark detayları:

DxOMark, benchmark testleri sonrasında Mi 11’in fotoğraf çekme performansına 127 puan verdi. Zoom özelliğinden 59 ve video performansından da 107 puan alan cihazın toplam kamera puanı 120 oldu. Xiaomi’nin bir diğer modeli Mi 10T Pro, 61 yakınlaştırma puanı ve 110 video puanıyla iki alanda Mi 11’in önüne geçmiş ancak 121 fotoğraf puanı yüzünden genel anlamda 118 puan alarak Mi 11’in gerisinde kalmış oldu.

İncelemede değinilen eksiler ve artılar: Işıklandırma yetersiz

İncelemeye göre Mi 11, genelde ışıklandırma konusunda sorun çıkarmasa da bazı durumlarda bu konuda sorunlar çıkarabiliyor. Kimi zaman ışıklandırmada yetersiz olan kameranın bu probleminin, oldukça geniş bir dinamik erime sahip olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Son puana rağmen telefonun fotoğraf puanı hiç fena değil. Oldukça detaylı fotoğraflar yakalayan Mi 11’in fotoğraf puanlarında, doku sekmesine 111 puan verilmiş. Bununla beraber otomatik odaklama pek güçlü değil, yeterli ışık olmadığında oldukça yavaş çalışıyor.

Xiaomi, telefona bir telefoto lensi de ekleseydi zoom puanının artmasıyla daha iyi bir puan gelebilirdi. Ancak bunun yerine 5 MP’lik bir makro lens tercih edildi. Sonuç olarak Mi 11’in detaylı fotoğraf çekimi, dünyanın en iyi kameraya sahip telefonu Mi 11 Ultra’nın puanına yaklaşmaya yetmedi.