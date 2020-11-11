Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro'nun Tasarımı Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin en yeni amiral gemileri olacak Mi 11 ve Mi 11 Pro'dan ilk görüntüler geldi. Paylaşılan görüntülere göre Xiaomi, yeni nesil amiral gemilerinde büyük bir tasarım değişikliği düşünmüyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemileri Mi 11 ve Mi 11 Pro modellerini tanıtmasına hala birkaç ay olsa da cihazlar ile ilgili ilk ciddi sızıntılar gelmeye başladı. Daha önce pek çok isabetli sızıntı gerçekleştiren Digital Chat Station, Twitter’da gerçekleştirdiği paylaşım ile Mi 11 ve Mi 11 Pro’nun tasarımına dair ilk detayları gün yüzüne çıkardı.

Paylaşılan görsellere göre Xiaomi Mi 11 ailesi, delikli ekran tasarımını sürdürecek. Ancak Mi 10 ailesinde ekranın sol üst köşesinde bulunan delik, Mi 11 ailesi ile birlikte ekranın orta üst kısmına taşınıyor. Ayrıca yine paylaşılan görsellere göre standart Mi 11 modeli düz bir ekrana sahipken; Mi 11 Pro, iki yanı kavisli ekrana sahip olacak.

Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro'nun ilk görselleri

Digital Chat Station’ın aktardığı bilgilere göre Xiaomi Mi 11 ailesi, büyük ihtimalle Snapdragon 875 işlemciden güç alan ilk akıllı telefonlar olacak. Qualcomm, Snapdragon 875 işlemcisini tanıtacağı yıllık lansman etkinliğini 1 Aralık’ta gerçekleştirecek ve Xiaomi’nin de yılın başlarında yeni amiral gemilerini gün yüzüne çıkaracağı belirtiliyor.

Digital Chat Station, Xiaomi’nin özellikle ultra geniş açılı kamerayı ciddi şekilde iyileştireceğini belirtiyor. Mi 10’da bulunan 13 MP’lik ultra geniş açı kamera, 0,8 mikron piksel boyutuna sahip 48 megapiksellik bir ultra geniş açı kamera ile yer değiştirecek. Ayrıca Xiaomi’nin optik görüntü sabitleme teknolojisini de iyileştireceği söyleniyor.