Ülkemizde ilgi ile karşılanan ve son dönemlerde en büyük teknoloji firmalarından biri olarak görülen Xiaomi, Mi 8 cihazı için geliştirdiği 8GM RAM ve 128GB depolama alanlı modelini satışa sundu.

Geçtiğimiz mayıs ayında standart olarak 6GB RAM’e sahip Mi 8 modelini çıkaran firma, bugünlerde 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olan ürününü de satışa sundu.

Daha öncesinde sunulan Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ile bağlantısı olmayan ve bu nedenle de standart model olarak satışa sunulan Xiaomi Mi 8; 6.21 inçlik boyutu ve 1080x2248 piksel çözünürlüğe sahip Super AMOLED ekranı ile alıcılarını karşılıyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisinden alan cihaz, arkasında 12 MP'lik 2 adet ve ön tarafında 20 MP'lik bir adet kameraya sahip.

Aldığınızda Android 8.1 Oreo sürümü ile elinize gelecek olan cihaz, 3400 mAh’lık bataryaya sahip. Fiyat bilgisine gelecek olursak Xiaomi, 8GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğine sahip olan cihazını 480 dolardan satışa sunacak.