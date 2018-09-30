Xiaomi Mi 8 Explorer Edition Dayanıklılık Testine Girdi

Xiaomi'nin son dönemde en çok dikkat çeken telefonu Mi 8 Explorer Edition, dayanıklılık testinde.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisi Mi 8'in tasarımıyla ve yenilikçi özellikleriyle öne çıkan modeli Explorer Edition, biraz geç de olsa satışa çıktı. Cihaz, Çin'de satışa çıkmasının ardından global pazarda da Mi 8 Pro adıyla satışa sunuldu.

Şeffaf arka kapağıyla tasarımına hayran bırakan Mi 8 Explorer Edition, ekrana gömülü parmak izi okuyucu ve iPhone X benzeri 3D yüz tanıma teknolojisiyle Android dünyasına yeni bir soluk getirdi. Eline geçen her telefonu dayanıklılık testine sokan ve hatta bazılarının arka kapağını şeffaf hale getiren JerryRigEverything, bu cihaza da dayanıklılık testi uyguladı.

Cihazın Gorilla Glass 5 ile korunan ekranı birçok seviyeden başarıyla geçiyor. Altıncı aşamadan itibaren çizilmeye başlayan ekran, genel itibariyle dayanıklı görünüyor. Kameraları ve arka kapağı oldukça sağlam olan telefonun yan tarafları ise diğer birçok rakibi gibi dayanıksız durumda.

Yanma testinden kalıcı bir hasarla çıkan Mi 8 Explorer Edition, bükülme testinde gösterdiği dayanıklılığıyla ise göz dolduruyor. Xiaomi'nin en pahalı cihazlarından biri olan Mi 8 Explorer Edition'ın yeterli derecede dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz.