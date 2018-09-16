Xiaomi Mi 8'in Bugün Açılan Mi Store'daki Fiyatı Belli Oldu

Xiaomi'nin ülkemizdeki ilk mağazası bugün açıldı. Açılışta en çok dikkat çeken şeylerden biri ise Mi 8 fiyatı oldu.

Xiaomi'nin Türkiye'deki ilk mağazası, bugün resmi distribütör Evofone tarafından Vadistanbul AVM'de açıldı. Xiaomi tarafından üretilen birçok ilginç ürünü deneyimleyebileceğiniz ve satın alabileceğiniz mağaza, çeşitli etkinlikler ve kampanyalara ev sahipliği yaptı. Mağazanın en çok merak edilen ürünlerinden biri olan Xiaomi Mi 8'in fiyatı da belli oldu.

Xiaomi Mi 8'in 128 GB'lık versiyonunun Mi Store fiyatı 5.399 TL olarak belirlendi. Yıllardır uygun fiyatlı telefonlarıyla öne çıkan Xiaomi'nin bu cihazı için biçilen bu yüksek fiyat, kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Bir süredir internet üzerinde 3.800 lira seviyelerinde satılan Xiaomi Mi 8 için bu fiyat kesinlikle çok yüksek.

6.21 inçlik Full HD AMOLED ekranla gelen Xiaomi Mi 8, gücünü Snapdragon 845 mobil platformundan alıyor. Çift GPS gibi yenilikçi özellikler de barındıran cihaz, çentikli bir tasarıma sahip. Snapdragon 845'li cihazlar arasında en uygun fiyatlılardan biri olan Mi 8, ülkemizde maalesef yeterince uygun fiyatlı olarak konumlandırılmış değil. Yine de Xiaomi Türkiye distribütörü Evofone'un çeşitli kampanyalarla fiyatı düşürme ihtimali mümkün.