Xiaomi Mi 8 Lite Dünyaya Açılıyor: İlk Durak Ukrayna

Mi 8 Lite geçtiğimiz ay tanıtıldığında, Xiaomi'nin sözcüsü telefonun bir global sürümünün de çıkacağını doğrulamıştı. Global lansman bu hafta başlayacak, ilk durak ise Avrupa.

Xiaomi'nin sözcüsü Donovan Sung, bir tweet ile Mi 8 Lite'ın ilk olarak Ukrayna'da satışa sunulacağını açıkladı. Lansman, 17 Ekim Çarşamba günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Türkiye saatiyle 19.00'da gerçekleşecek.

Snapdragon 660 yonga setinden gücünü alan Mi 8 Lite, fiyatına göre oldukça iyi özellikler sunuyor. 6.26 inçlik 19:9 FHD+ IPS LCD ekrana sahip olan cihaz, önde 24 MP arkada ise 12+5 MP çift kameraya sahip. Arkadaki kameralardan birisi normal açı sunarken, diğeri derinlik sensörü için kullanılıyor.

Abileri Mi 8 ve Mi 8 Pro gibi 3D Yüz Tanıma Sistemi ile gelmeyecek olan cihazın arkasında bir parmak izi sensörü bulunmakta. Kutudan Android 8.1 Oreo sürümüyle çıkan Mi 8 Lite, 3.350 mAh bataryasıyla da yeterli bir kullanım süresi sunuyor.

Mi 8 Lite Fiyatları