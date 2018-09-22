Xiaomi Mi 8 Lite'ın Dream Blue Renk Seçeneği Ortaya Çıktı

Xiaomi Mi 8 Lite'ın dikkat çekici Dream Blue renk seçeneğine dair görüntüler yayınlandı.

Geçtiğimi günlerde Xiaomi Mi 8 Pro ile birlikte tanıtılan Mi 8 Lite'ın Dream Blue renk seçeneğine dair görüntüler yayınlandı. Mi 8 Lite, her ne kadar orta sınıfta yer alan bir cihaz olsa da arka kısmında premium bir cam kaplamaya sahip olması gibi özellikleriyle, dış görünüş olarak amiral gemisi cihazları aratmıyor.

Twilight Gold ve Deep Space Gray renk seçeneklerine sahip olan Mi 8 Lite'ın Dream Blue rengindeki cihazına dair görüntüler, Çin merkezli bir blogda yayınlandı. Bahsi geçen bu üç renk de cihazlara geçişli bir renk şemasıyla uygulanmış ve bu özellik, Mi 8 Lite'ı bu tip bir renk şeması kullanan ilk Xiaomi telefonu haline getiriyor.

Mi 8 Lite, yalnızca renk seçenekleri ile değil, yapısıyla da birçok cihazdan farklı; zira 8 Lite'ın 7.5 mm kalınlığındaki gövdesi, onu Apple iPhone XR'dan daha ince yapıyor. Xiaomi Mi 8 Lite'ın diğer teknik özellikleri işe şöyle:

Xiaomi Mi 8 Lite Özellikler