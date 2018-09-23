Xiaomi Mi 8 Lite Yakında Global Olarak Satışa Sunuluyor

Xiaomi'nin başarılı amiral gemisi Mi 8 ailesine yeni modeller eklendi. Mi 8 Pro ve Mi 8 Lite adlı bu cihazlar, yakında birçok ülkede satışta olacak.

Geçtiğimiz hafta Xiaomi, Mi 8 Pro ve Mi 8 Lite adında iki yeni akıllı cihazını duyurdu. Tanıtımdan birkaç gün sonra ise şirket sözcüsü Donovan Sung tarafından Mi 8 Pro'nun global olarak satışa çıkacağı bilgisi paylaşılmıştı. Şimdi ise Mi 8 Lite'ın global pazarda satışa sunulacağını ortaya koyan bir teaser yayınlandı.

Xiaomi'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bu görsel, cihazın Çin'den sonra farklı ülkelerde de satılacağını ortaya koydu. Herhangi bir tanıtım tarihi içermeyen teaser'ın bizlere verdiği bilgi bununla sınırlı.

Snapdragon 660 yonga setinden gücünü alan Mi 8 Lite, fiyatına göre oldukça iyi özellikler sunuyor. 6.26 inçlik 19:9 FHD+ IPS LCD ekrana sahip olan cihaz, önde 24 MP arkada ise 12+5 MP çift kameraya sahip. Kutudan Android 8.1 Oreo sürümüyle çıkan Mi 8 Lite, 3.350 mAh bataryasıyla da yeterli bir kullanım süresi sunuyor.

Mi 8 Lite Fiyatları