Xiaomi Mi 8 Pro için Android Pie Güncellemesi Çok Yakın

Geekbench't görüntülenen Android Pie'lı Xiaomi Mi 8 Pro, şirketin yazılım güncellemelerinde ileri bir safhada olduğunu ve güncellemeyi yakında kullanıcılara sunacağını gösteriyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bu yıl piyasaya sürmüş olduğu Mi 8 serisi ile akıllı telefon pazarındaki payını ciddi şekilde geliştirdi ve yıllardır Apple, Samsung amiral gemilerini kullanan tüketicilerin bile dikkatini çekmeyi başardı. Xiaomi, donanım ve özellik konusundaki bu başarısını, yazılım güncellemeleri ile de sürdürmek istiyor.

Şirket, standart model olan Mi 8 ve uygun fiyatlı model olan Mi 8 Se için MIUI 10 arayüzüne sahip Android Pie yükseltmesini zaten yayınlamıştı. Bu nedenle sıra, serinin en premium modeli olan Xiaomi Mi 8 Pro’ya geldi. Yeni bir sızıntıya göre Mi 8 Pro kullanıcıları, Android Pie güncellemesi için fazla beklemeyecekler.

1 Kasım tarihinde ortaya çıkan yeni bir sızıntıda Android Pie tabanlı MIUI 10 arayüzünde çalışan bir Xiaomi Mi 8 Pro görüntülendi. Tarihin henüz çok yakın olması, Xiaomi’nin henüz geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor olabilir. Ayrıca Xiaomi’nin güncelleme takvimine göre Mi 8 Pro, 2018 yılı içerisinde Android Pie güncellemesi alacak son Xiaomi modeli olacak.