Xiaomi Mi 8 için Android Pie Dağıtılmaya Başlandı

Yeni yılın son günlerine girerken cihazlarına bir bir güncelleme göndermeye başlayan Xiaomi, yılın ilk amiral gemi serisi olan Xiaomi Mi 8 için Android Pie tabanlı MIUI 10 güncellemesini dağıtmaya başladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, şirketin bu yılki en dikkat çekici modellerinden biri olan Mi 8 ve Mi 8 Explorer Edition için Android Pie işletim sistemi üzerine kurulan MIUI 10 güncellemesini dağıtmaya başladı. Ne yazık ki Mi 8 UD kullanıcılarının güncelleme için biraz daha beklemeleri gerekiyor.

MIUI 10 güncellemesi ile birlikte Xiaomi Mi 8 ve Mi 8 Explorer Edition, tam ekran deneyimini çok daha iyi bir şekilde sunacakları yeni bir arayüze kavuşmuş oluyorlar. MIUI 10 güncellemesinin kullanıcılara sunacağı en dikkat çekici iki özellik ise 960fps ağır çekim video kaydı ve Gece Modu özelliği.

Adından da anlaşılacağı gibi Gece Modu özelliği, gece ya da düşük ışıklı ortamlarda çekilen fotoğrafların çok daha canlı ve net olmasını sağlıyor. Gece Modu özelliğini aktif ettiğinizde cihaz, düşük ışıklı ortama en uygun kamera ayarlarını belirliyor. Ayrıca yapay zeka, sahneyle ilgili detayları algılayarak fotoğrafın kalitesini yazılımla artırıyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtılmış olan Xiaomi Mi 8 ve Mi 8 Explorer Edition, kutusundan MIUI 9.6 arayüzü ve Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkmıştı. Daha sonra bir güncelleme alan cihaz Android Oreo tabanlı MIUI 10 arayüzüne kavuşmuştu. Son güncelleme ile birlikte cihazlar en güncel Android deneyimine resmen kavuşmuş olacaklar.