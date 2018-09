Sızıntılara göre Xiaomi, şirketin bu yılki en iddialı akıllı telefon serisi Mi 8 ailesine iki yeni model ekleyerek tüketicilere daha fazla seçenek sunacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Mi 8 ailesine iki yeni model eklemeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan sızıntılara göre Mi 8 serisi, Mi 8 Youth ve Mi 8 Screen Fingerprint Edition adlı iki yeni versiyon ile genişleyecek.

Sızıntıya göre Mi 8 Youth modeli, 4GB RAM+64GB depolama, 6GB RAM+64GB depolama ve 6GB RAM+128GB depolama olmak üzere üç farklı bellek seçeneğine ek olarak uzay grisi, altın ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Mi 8 Screen Fingerprint Edition ise 6GB RAM+128GB depolama ve 8GB RAM+128GB depolama olmak üzere iki farklı bellek seçeneğine ek olarak altın ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak.

Mi 8 Youth’un Mi 8 SE’ye, Mi 8 Screen Fingerprint Edition’ın ise Xiaomi Mi 8 Explorer Edition’a benzer bir tasarıma sahip olacağı düşünülüyor. Mi 8 Youth’un ana özelliği Snapdragon 710 işlemci olurken, Mi 8 Screen Fingerprint Edition’ın ekrana gömülü parmak izi tarayıcı olacak.

Şu an için her iki cihaz hakkında da fazla bilgi bulunmuyor. Bu nedenle söylenecek her hangi bir bilgi spekülasyondan ibaret olacak. Cihazların piyasaya sunulacağı tarih yaklaştıkça daha fazla bilginin sızdırılması muhtemel.