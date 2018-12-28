Xiaomi Mi 8'e 960 fps Ağır Çekim Güncellemesi Geldi

Çinli telefon üreticisi, MIUI 10.1.2.0 güncellemesiyle iki cihaza 960fps ağır çekim ve Super Night Scene özelliğini getirdi.

Xiaomi, MIUI 10.1.2.0 güncellemesiyle, Xiaomi Mi 8 ve Mi 8 Explorer cihazları için ‘Super Night Scene’ ve yavaş çekim video kayıtları için 960fps özelliklerini ekledi. Yazılım güncellemesinin boyutu ise 288 MB olacak.

Yeni güncellemeyle gelen bu iki özellik, daha önce Xiaomi Mi Mix 3’e ekim ayında gönderilmişti. Super Night Scene, farklı pozlamalarda 8 fotoğraf çekiyor ve hepsini parlak bir çekimde birleştiriyor. Xiaomi Mi 8 cihazlar, bu güncelleme gelene kadar yavaş çekimde 240fps değerine sahipti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Super Night Scene ve 960fps süper ağır çekim özelliklerini alacak olan sıradaki telefon Xiaomi Mi 8 Pro. Mi 8 Pro’nun, Mi 8 Explorer’ın daha yenilenmiş versiyonu olduğu düşünüldüğünde, güncellemenin Pro'ya daha geç gelmesi enteresan bir adım gibi görünüyor.