Xiaomi Mi 8'in Youth Sürümü TENAA’da Listelendi

Geçtiğimiz aylarda piyasaya giren Mi 8’in ailesinden olan Xiaomi Mi 8 Youth, şimdilerde TENAA’nın listesinde görüntülendi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtılan Xiaomi Mi 8’in ailesine yeni üyelerin eklenmesi oldukça yakın görünüyor. Mi 8 Youth ve Mi 8 Screen Fingerprint Edition isimlerinin verileceği bilinen cihazlardan ilki TENAA’da listelendi.

Henüz resmi olarak duyurulmayan, bu sebeple de teknik özellikleri net olarak bilinmeyen Mi 8 Youth, büyük ihtimalle gücünü Snapdragon 710 işlemcisinden alacak. Mi 8’in daha uygun fiyatlı alternatifi olarak görülen Mi 8 Youth, 4GB RAM+64 GB depolama, 6GB RAM+64GB depolama ve 6GB RAM+128GB depolama seçenekleri ile piyasaya sürülecek. Arka tarafında 13+2 MP çift kamera, ön tarafında ise 24 MP’lik selfie kamerası bulunduracağı söylenen Mi 8 Youth, 3350 mAh’lik ortalama bir batarya ya da sahip olabilir.

TENAA’dan sağlanan fotoğraflara baktığımızda ise cihazın metalimsi bir arka kapağa sahip olduğunu ve Mi 8 SE’yi andırdığını görüyoruz. Ön tarafında herhangi bir detaya sahip olmayan Mi 8 Youth, tahminlere göre çentikli bir yapıya sahip olacak. 3D yüz algılayıcısı bulundurmayacağı düşünülen cihazın ne zaman piyasaya gireceği ve fiyatının ne olacağı bilinmiyor.