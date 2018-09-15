Mi 8 Youth'un Fotoğrafları Teknik Özellikleri Doğruluyor

Birkaç gün içinde Xiaomi Mi 8 serisine yeni bir üye ekleyecek. Mi 8 Youth adındaki cihaz, Mi 8'in daha düşük teknik özelliklere sahip olan bir versiyonu.

Mi 8 Youth'un canlı fotoğrafları internete düştü ve birçoğu tahmin edilen özellikleri doğruluyor. Fotoğraflarda gördüğümüz Mi 8 Youth, telefonun siyah versiyonu. Ekranı açık olan cihazda, üstteki çentiği rahatça görebiliyoruz. Kılıfla dahi kalın çerçevelere sahip olacağını da belirtelim. Telefonun arka tarafını gösteren fotoğrafta herhangi bir kılıf bulunmuyor. İkili arka kamera sistemi ise sol üst köşede yatay olacak şekilde. Parmak izi okuyucusu ise orta kısımda bulunmakta.

İlk fotoğrafa tekrar baktığımızda ise telefonun "Telefon hakkında" bölümünün açık olduğunu görüyoruz. Bu ise bazı teknik özellikleri doğrulamamızda bize yardımcı oluyor. Model numarası ve model ismi kısımlarında ise bir karışıklık olmuş ve ters yazılmışlar. Bunun final sürümde düzeltileceğinden emin olsak da numaralar geçen haftaki TENAA listelerindekiyle uyuşuyor.

Mi 8 Youth, Android 8.1 Oreo tabanlı MIUI 10 ile gelecek. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolamaya sahip olacak olan cihaz, 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olacak. Her ne kadar bu işlemcinin ne olacağı kesinleşmemiş olsa da tahminimiz Snapdragon 710 olacağı yönünde.

TENAA listelerine göre 6.26 inçlik 2280 x 1080 LCD ekranla gelecek olacak telefon, 24 megapiksellik bir ön ve bir arka kameraya sahip olacak. İkinci arka kamera ise 12 MP çözünürlüğünde. 3250 mAh'lik batarya ile de bir günü rahatça çıkaracak. Mi 8 Youth, laciverte çalan koyu mavi ve altın renkleriyle 19 Eylül günü tanıtılacak.