Xiaomi Mi 9 ve Mi Mix 4, 3 Arka Kamerayla Gelecek

Xiaomi’nin yeni gelecek olan iki telefonu Mi 9 ve Mi Mix 4, üç arka kameraya ve Snapdragon 855 yonga setine sahip olacak. Mi 9, firmanın üç arka kameraya sahip olarak üreteceği ilk telefon olacak.

Yeni dönemde akıllı telefon kameralarının sadece megapiksel değerleri değil, sayıları da artacak. Xiaomi de bu akımın temsilcileri arasında yer alacak.

Mi 9 ve Mi Mix 4, firmanın üç arka kameralı telefonları olacak. Mi Mix 4’te yer alacak olan periskopik mercek sayesinde cihaz daha iyi optik zoom yapabilme yeteneğine sahip olacak. Üstelik bunu yaparken telefonların daha kalın hale getirilmesi gerekmeyecek.

Her iki cihazda da yer alması beklenen işlemci çipseti ise Qualcomm’un Snapdragon 855 çipseti. Her iki telefonun da 2019’da Çinli devin amiral gemileri olacağını göz önüne alınca bu seçim hiç şaşırtıcı değil.

Mi Mix 4’ün, gelecek yılın bir başka popüler konsepti katlanabilir ekranlara sahip olabileceği konusunda söylentiler olsa da henüz şirket kararını vermiş değil. Mi Mix 3’ün 5G versiyonu, Xiaomi’nin ilk 5G telefonu olacak ancak Mi 9’un da 5G modeme sahip olması bekleniyor.