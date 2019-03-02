Teknoloji devi Xiaomi, Mi 9 satışlarında müthiş bir ilgiyle karşı karşıya.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni çıkan akıllı telefonunu Mi hayranları için kullanıma sunmakta zorlanıyor. Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu olan Xiaomi Mi 9'u almak oldukça zor. Cihazın ilk resmi satışı 53 saniyede tükendi. Şirket, önceden hazırlanmış olmasına rağmen, Mi 9 yetiştirme konusunda zorlanıyor.

Dün Xiaomi, bugün öğlen 12.00'da ve akşam 20.00'da gerçekleşecek olan bir hafta sonu satışını duyurdu. Stoklar hızla tükendi. Bugün öğle saatlerinde Xiaomi genel müdürü Gao Ziguang, bu Mi 9'daki baskının büyük olduğunu ve şirketin elinden geleni yaptığını söyledi.

Aslında Xiaomi, Xiaomi Mi 9’un tedariğini geliştirmek için büyük çaba harcıyor. Daha önce üretim hattını bizzat denetleyen Lin Bin, Mart ayının sonuna kadar 1 milyondan fazla birim sevk etmek için çaba göstereceklerini söylemişti.

Bunca yoğun talep gören Xiaomi Mi 9'u LG G8 ThinQ ve Samsung Galaxy S10e ile karşılaştırdığımız haberimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.