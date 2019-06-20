Xiaomi, Mi 9T'nin İçini Dışına Çıkardığı Bir Video Paylaştı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni telefonu Mi 9T'nin içini gösterdiği bir video paylaştı.

Xiaomi, Xiaomi Mi 9T için yeni bir video yayınladı. Videoda telefonun iç aksamlarını inceleyen ve hepsini söken Xiaomi, kızaklı kamera sisteminin de nasıl çalıştığını gösterdi.

48 MP’lık ana lens, bir adet telefoto lens ve bir adet ultra geniş açılı lensten oluşan arka kamera, iki farklı modülden oluşuyor. Ana kartta kameraların yanı sıra Snapdragon 730 yonga seti, bellek ve ısı dağıtıcısı bulunuyor.

Altta bulunan hoparlör, daha iyi bir ses kalitesi için 0,9 cc’lik bir boşluğu barındırıyor. Videonun en sonundaysa başka bir kamera gibi görünen parmak izi okuyucusu gösteriliyor.

Xiaomi’nin paylaştığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.