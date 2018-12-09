Xiaomi Mi A1 Android Pie Güncellemesi Yayınlandı

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin Mi A1 akıllı telefonu, Android 9 Pie işletim sistemi güncellemesine kavuştu.

Xiaomi'nin uygun fiyatlı bütçe modeli olan Mi A1, Google'ın düşük donanımsal özelliklere sahip akıllı telefonlar için oluşturduğu Android One programına dâhil bulunuyor. Android One programına dâhil olan akıllı telefonların üreticilerinin kullanıcılarına verdiği bir söz ise; bu telefonların, en son güncellemeleri en hızlı şekilde alacağıydı.

Android One cihazların en son güncellemeleri en hızlı şekilde alması konusunda Xiaomi; Mi A1'e Android 9 Pie'ı yayınlayarak cihazı Android'in en son sürümünde tutmasıyla başarı elde ederken, Android 9 Pie yayınlandıktan 4 aydan fazla bir süre sonra bu işletim sistemini akıllı telefonuna getirmesiyle hız konusunda sınıfta kalıyor.

Toplamda 1074MB boyutunda olan güncelleme; Android 9 Pie işletim sistemi güncellemesinin yanı sıra FM Radyo özelliğini de cihaza kazandırıyor ancak bu özellik şu an itibariyle devre dışı durumda bulunuyor. Xiaomi'nin bütçe telefonu Mi A1'e gelen güncelleme ile cihazda; batarya performansında iyileştirmelerin ve ekran parlaklığı ile ilgili düzeltmelerin yapıldığı da gelen bilgilerin arasında.