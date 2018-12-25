Xiaomi Mi A1 İçin Android Pie Güncellemesi Dağıtılıyor

Xiaomi, kısa süre önce sınırlı sayıda kullanıcıya dağıttığı Xiaomi Mi A1 Android Pie güncellemesini şimdi küresel çapta kullanıcılara sunmaya başladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, şirketin Android One platformuna üye ilk akıllı telefonu olan Mi A1 için Android 9.0 Pie güncellemelerini resmi olarak başlattı. Geçtiğimiz dönemde bazı kullanıcılara sunulan güncelleme, artık küresel olarak tüm kullanıcılara sunulmaya başlandı. Peki Android Pie güncellemesi ile birlikte Xiaomi Mi A1 hangi özelliklere kavuşuyor?

Android Pie güncellemesi ile Mi A1, cihaz tanıtıldığında deaktif durumda olan FM radyo ve Çift VoLTE özelliklerine kavuşuyor. Ayrıca Android Pie’ın imza özelliklerinden olan uyarlanabilir batarya, uyarlanabilir parlaklık, jest ve parmak hareketleri de Android Pie güncellemesi ile birlikte Xiaomi Mi A1 kullanıcılarına sunuluyor.

PKQ1.180917.001.V10.0.3.0.PDHMIFK yapı numarasına sahip olan Xiaomi Mi A1 Android Pie güncellemesi, 1069.1MB dosya boyutuna sahip. Bu nedenle güncellemeyi gerçekleştirmeden önce depolama alanını kontrol etmeyi unutmayın. Güncelleme için bildirim almadıysanız Ayarlar-Yazılım Güncellemeleri-Güncellemeleri Denetle adımlarını uygulayarak güncellemenin cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilirsiniz.