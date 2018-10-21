Xiaomi Mi A1, Çok Yakında Android 9 Pie Güncellemesi Alacak

Xiaomi'nin Mi A1'e Android 8 Oreo güncellemesini yayınlaması çok uzun zaman almıştı. Şimdi ise işler değişiyor.

Xiaomi Mi A1; büyük kapasiteye sahip bataryası, çift kamerası ve uygun fiyatıyla bütçe telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Piyasada uygun fiyat-performans açısından en çok tercih edilen cihazlardan olan Mi A1, Android 7.1.2 Nougat işletim sistemiyle gelirken daha sonra Android 8.1 Oreo'nun tamamen saf haline yükseltilebilir duruma geldi.

Xiaomi Mi A1 için Android 8.1 Oreo güncellemesinin yayınlanması uzun bir zaman almıştı. Şimdi ise Android 9 Pie daha taze taze çıkmışken Geekbench'te ortaya çıkan bir skora göre Xiaomi Mi A1, Android 9 güncellemesinin test aşamasında. Bu da demek oluyor ki Mi A1, çok yakında Android'in en son sürümü 9 Pie'a kavuşacak.

Şu an itibariyle Xiaomi'nin bir diğer cihazı Mi Mix 2s, Xiaomi'nin Android 9 Pie ile çalışan tek cihazı olma unvanını taşıyor. Android 9 Pie ile çalışan Mi A1'in Geekbench'de tek ve çok çekirdekte elde ettiği skorlar, daha önceki işletim sistemleri ile çalışan kardeşlerine fark atıyor. Buna dayanarak Android 9 Pie ile cihazın daha da hızlı ve stabil bir şekilde çalışacağını söyleyebiliriz.