Xiaomi Mi A2 İçin Android 10 Güncellemesi Yayınlandı

Birkaç gün önce Xiaomi Mi A3 kullanıcılarının Android 10 güncellemesi için imza kampanyası başlattığını sizlere duyurmuştuk. Bugün, Xiaomi tarafından bir haber geldi ve şirket, yeni güncellemenin geldiği müjdesini verdi ancak şimdilik Xiaomi Mi A2 kullanıcıları için.

Xiaomi şirketinin Android One projesine dâhil olan modeli Mi A2, Android 10 güncellemesine sonunda kavuştu. Kademeli olarak dağıtılan güncellemenin çok yakında tüm modeller için yüklenebilir olması bekleniyor. Yaklaşık olarak 1,3 GB boyutunda olan Mi A2 güncellemesi, henüz telefonunuza ulaşmadıysa endişelenmeyin çok yakında güncellemeyi cihazınızda görebileceksiniz.

Güncellemenin; sistem genelinde kullanılabilecek olan karanlık mod özelliği, Dijital Sağlık, Akıllı Yanıtlama ve hareketlerle arayüz yönetimi gibi yenilikler içerdiğini müjdeleyebiliriz. Ayrıca yeni sistem, güvenlik konusunda da çok önemli iyileştirmelerle beraber geliyor. Kamera uygulamasında yeni bir simge olduğunu da ekleyelim.

Şu ana kadar güncellemeyi yükleyen kullanıcılar tarafından bildirilen birtakım hatalar olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Yorumlara bakacak olursak hatalar, şimdilik çok da büyük olmayan arayüz problemleri ve VoWifi gibi bazı özelliklerin eksik olduğu yönünde. Ayrıca Google servisleri ile ilgili birkaç problem ve kamera uygulamasındaki ufak hataları bildiren yorumlar da mevcut.

Genel kanı ise Xiaomi’nin güncelleme için biraz acele ettiği yönünde. Yani kullanıcıların yapacağı geri bildirimleri bekleyip harekete sonra geçmekte fayda var gibi duruyor. Ve unutmadan ekleyelim, güncelleme yapacaksanız verilerinizi yedeklediğinizden kesinlikle emin olun.

Xiaomi Mi A2’nin teknik özellikleri: