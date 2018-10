Xiaomi Mi A2 kullanıcıları Batarya Sorunundan Şikayetçi

Xiaomi Mi A2 kullanıcıları, parmak izi tanıma sensöründen kaynaklandığı düşünülen bir hatadan dolayı bataryalarının çabuk bitmesinden rahatsız.

Google'ın Android One programı yıllar boyunca büyük gelişme gösterdi. Programın ilk halinin bugünki Android Go programını andırdığını söylemek mümkün. Android One üreticilere cihazlarını özelleştirme fırsatı sunarken tutarlı kullanım tecrübeleri sunan bir markaya dönüştü. Xiaomi Mi A2 kullanıcıları içinse bu durum alakasız bir hata yüzünden işlerin yolunda gitmemesine sebep oldu.

Kesin olan şu ki bazı kişiler bataryanın hızlı tükenmesi problemi ile karşı karşıya kalmış durumdalar. Sorunun nedeni olarak bütün işlemcilerin eş zamanlı ve daimi şekilde en yüksek seviyede çalışması gösterilirken buna neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Genel kanı ise batarya tükenme sorununun parmak izi sensörü ile ilgili olduğu yönünde. Yine de bazı kullanıcılar, parmak izi sensörünü kaldırmalarına rağmen batarya tükenme sorununu yaşamaya devam ediyorlar.

Kullanıcılar işlemcilerin en yüksek seviyeye çıkma sorununu cihazı her bir iki saatte bir yeniden başlatma yöntemiyle geçici olarak çözüyorlarsa da sorun devam ediyor. Bazı kullanıcılar sorunun Google Play servislerinden kaynaklandığını ve uygulama verilerinin silinmesi gerektiğini öne sürüyor. Yine de en azından bir kişinin yöntemi denemesine rağmen sorununun çözülmediği biliniyor. Bahsi geçen deneme bootloader'i açmak, telefonu kurma, tekrar silme ve bootladerin yeniden yüklenmesi şeklinde yapıldı. Yine de bir süre sonra aynı batarya problemleri tekrar baş gösterdi.

Parmak izi sensörü kullanan herkesin bu sorunu yaşamadığı da ortada. Bu yüzden can sıkıcı olsa da şu andaki çözüm cihazı ara sıra yeniden başlatmak olabilir. Üzücü olan şu ki, CPU-Z/AIDA64 gibi uygulamalara güvenmedikleri iddia edilen Xiaomi geliştirme ekibi bu hatadan daha yeni haberdar oldu.