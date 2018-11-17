Xiaomi Mi A2'ye Android Pie Güncellemesi Geldi

1 dk okuma süresi
15
1
1
0
0
Android One programına dahil olan Xiaomi Mi A2 akıllı telefon, temmuz ayında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.

Özellikle uygun fiyatı ve özellikleri nedeniyle kullanıcıların ilgisini bir hayli üzerine çeken Xiaomi Mi A2, Mi A1'in devamı niteliğinde piyasa çıkmıştı. Android 8.1 Oreo sürümüyle piyasaya çıkan telefon için, Xiaomi tarafından Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlandı.

1GB'dan fazla bir boyuta sahip Android 9.0 Pie güncellemesinin dağıtımına ilk olarak Hindistan'da başlanıldı. Cihazı daha işlevsel hale getiren ve kasım ayı güvenlik yamalarını da içeren Android 9.0 Pie güncellemesi, kullanıcı deneyimini de artırıyor.
İLGİLİ HABER

Xiaomi Mi A2 Kullanıcıları, İlginç Bir Hata ile Oluştuğu Düşünülen Batarya Sorunundan Şikayetçi

Android One programına dahil olan Xiaomi Mi A2'nin arayüzünde ise fazla bir değişiklik olmuyor. Fakat Android 9.0 Pie ile sunulan başlıca özellikler olan adaptif batarya ve parlaklık da güncelleme ile Xiaomi Mi A2 akıllı telefonlara geliyor. Tam bir fiyat performans canavarı olan bu telefon, kullanıcıların ilgisini çekmeye devam edecek gibi görünüyor.

Kaynak : https://shiftdelete.net/xiaomi-mi-a2-android-9-0-guncellemesi-cikti
Etiketler: Xiaomi Mi A2, android 9 pie
15
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
15
1
1
0
0