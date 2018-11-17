Xiaomi Mi A2'ye Android Pie Güncellemesi Geldi

Android One programına dahil olan Xiaomi Mi A2 akıllı telefon, temmuz ayında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.

Özellikle uygun fiyatı ve özellikleri nedeniyle kullanıcıların ilgisini bir hayli üzerine çeken Xiaomi Mi A2, Mi A1'in devamı niteliğinde piyasa çıkmıştı. Android 8.1 Oreo sürümüyle piyasaya çıkan telefon için, Xiaomi tarafından Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlandı.

1GB'dan fazla bir boyuta sahip Android 9.0 Pie güncellemesinin dağıtımına ilk olarak Hindistan'da başlanıldı. Cihazı daha işlevsel hale getiren ve kasım ayı güvenlik yamalarını da içeren Android 9.0 Pie güncellemesi, kullanıcı deneyimini de artırıyor.

Android One programına dahil olan Xiaomi Mi A2'nin arayüzünde ise fazla bir değişiklik olmuyor. Fakat Android 9.0 Pie ile sunulan başlıca özellikler olan adaptif batarya ve parlaklık da güncelleme ile Xiaomi Mi A2 akıllı telefonlara geliyor. Tam bir fiyat performans canavarı olan bu telefon, kullanıcıların ilgisini çekmeye devam edecek gibi görünüyor.