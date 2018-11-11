Xiaomi Mi A2'ye Android Pie Güncellemesi Geliyor

Xiaomi Mi A serisi akıllı telefonlar, Android meraklılarının sevdiği en popüler modellerin arasında bulunuyor.

Şirketin ikinci Android One destekli telefonu olan Mi A2, 2 sene işletim sistemi güncelleme garantisi altında bulunuyor. Şimdilerde ise güncelleme konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Android Pie güncellemesinin ilk beta sürümü Xiaomi Mi A2 model akıllı telefonlar için gözüktü. Bu da çok yakında söz konusu telefonların bu güncellemeyi alacağı konusunda bize ipucu veriyor.

Xiaomi Mi A2’nin Android Pie beta sürümü forumlarda ortaya çıktı ve XDA Üyesi Whyle tarafından duyuruldu. Mi A2 için Android Pie beta sürümü, batarya optimizasyonları ve yenilenmiş navigasyon düğmeleri gibi birtakım yenilikler getiriyor. Android Pie resmi bir sürüm olmasına rağmen bir beta sürümü olduğundan, Mi A2'de ortaya çıkabilecek herhangi bir hata keyfinizi biraz kaçırabilir.

Şu an bu yeni güncelleme resmi olarak yayınlanmadığı için TWRP veya fastboot kullanarak manuel yollarla yükleyebilirsiniz. Fakat bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip değilseniz güncellemenin telefonunuza gelmesini beklemek sizin için daha iyi olacaktır. Yeni güncellemeyi indirip telefonunuza yüklemek için buraya tıklayarak indirme sayfasına göz atabilirsiniz.