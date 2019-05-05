Sızıntılara Göre Xiaomi Mi A3 Geliştirme Evresinde

XDA Developers’ın açıklamalarına göre Xiaomi Mi A3 telefonu geliştirme evresinde olabilir.

Geçtiğimiz günlerde XDA Developers editörü Mishaal Rahman, yeni çıkacak akıllı telefonların ve tabletlerin kod adları ve özellikleriyle ilgili araştırmalar yapıyordu. Rahman’dan gelen son bilgilere göre Huawei tabletlerinin yanı sıra bir adet Xiaomi cihazının da ortaya çıkması olası.

Bamboo_sprout, cosmos_sprout ve Pyxis kod adlı üç adet cihazla karşılaşılan Rahman, Xiaomi Mi A3’ün geliştiriliyor olduğunu belirtti. Bu iddiasını da ‘sprout’ ekinin genellikle Xiaomi’nin Android One telefonlarında bulunduğu bilgisiyle destekleyen Rahman, örnek olarak Mi A1 (tissot_sprout), Mi A2 (jasmine_sprout) ve Mi A2 Lite (daisy_sprout) cihazlarını gösterdi. Tüm bu bilgilerin ışığında Xiaomi Mi A3’ün geliştirildiğini söyleyebiliriz.

Üç cihazın da Qualcomm’un Snapdragon 700 serili yonga setini kullandığını belirten Rahman, cihazların Çin dışında satılabileceğini de ifade etti.

Snapdragon 700 serisi işlemciler Snapdragon 730/730G yongalar gibi benzerleriyle geliştirildi. 8 nm’lik bir mimari kullanan işlemciler 2 adet büyük, 6 adet de küçük çekirdeğe ev sahipliği yapıyor. Kullandığı 2 adet Kryo 470 (A76) çekirdeklerinin yanı sıra 6 adet Kryo 470 (A55) ile GPU olarak Adreno 618 kullanıldığında sırasıyla 2,2 GHz ve 1,8 GHz’lik hızlara çıkabiliyor.