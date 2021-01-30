Xiaomi Mi A3 İçin Ocak Ayı Güvenlik Yaması Yayınlandı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Android 11 güncellemeleriyle başı dertte olan Mi A3 modeli için ocak ayı güvenlik yamasını yayınladı. Güncelleme ile birlikte Xiaomi Mi A3'e Android 11'in stok özelliklerinden olan ekran kaydedici de eklendi.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, Android One programının bir parçası olarak tanıtılan Mi A3 telefonu için Android 11 güncellemesini geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı. Ancak gelen raporlara göre bu güncellemede oldukça ciddi problemler bulunuyordu ve güncelleme yüklendikten sonra telefon tamamen kullanılamaz hale geliyordu.

Bu olayın ardından güncellemeyi geri çeken Çinli üretici, Aralık 2020 güvenlik yaması ile bazı düzeltmeler yaparak güncellemeyi tekrar kullanıma sundu. Şimdiyse Ocak 2021 güvenlik yaması ile Mi A3 kullanıcılarına hatasız bir Android 11 deneyimi vadediliyor. Android 11 kullanıcıları için 329 MB ağırlığında olan güncelleme, işletim sisteminin stok özelliklerinden biri olan ekran kaydedici uygulamasını da geri getiriyor.

Xiaomi, Mi A3 cihazlar için yeni güncellemeyi OTA aracılığıyla dağıtıyor. Ayarlar > Sistem > Sistem Güncellemesi'ne gidebilir ve "Güncellemeyi kontrol et" diyerek cihazınızın bu güncellemeyi alıp almadığını manuel bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

Xiaomi Mi A3 özellikleri: