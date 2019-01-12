Xiaomi'nin kablosuz kulaklığı AirDots Pro kulaklıkların ilk partisi çıktıktan dört dakika sonra tükendi.

Dün, Xiaomi firması Xiaomi Mi AirDots Pro’ların satışa çıkarıldığını ve 3 dakika 59 saniye içerisinde ilk parti ürünlerin tükendiğini açıkladı. Ürünlerin ikinci partisi 15 Ocak’ta yaklaşık 59 dolardan satışa sunulacak. Şirkete göre, bu yeni kablosuz kulaklıklar stereofonik senkronize bir müzik dinleme deneyimi sunuyor. Yetkililere göre, kulaklıklar küçük, akıllı ve müzik deneyimi hayal edilenin ötesinde.

Kulaklıklarda gömülü kızılötesi optik sensörler bulunuyor, böylece kulaklıklar otomatik olarak deaktif olabiliyor ve kullanım sürelerini uzatıyorlar. Hepsinden ötesi, Xiaomi Mi AirDots Pro, 7nm neodim, demir bor, manyetik ve titanyum kaplama diyafram hoparlör birimine sahip. Böylelikle ses daha geniş ve tam geliyor. Ayrıca tri-band dengeleniyor. ANC (active noise reduction, aktif gürültü azaltma) aktif edildiğindeyse ses daha berrak ve daha gerçekçi geliyor.

Ek olarak, Xiaomi Mi AirDots Pro AAC (advanced audio coding, gelmiş ses kodlama) teknolojisini destekliyor, böylece vokal restorasyonu ve enstrümental ayrımında harika bir performans ortaya koyuyor. Kayda değer bir diğer şey ise, kulaklığı taktığınızda sol kulaklığa iki kez tıklarsanız XiaoAI fonksiyonu da aktif hale geliyor.