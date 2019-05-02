Xiaomi Mi Band 4'ün Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Çinli üreticinin yeni antrenman takip bilekliği Xiaomi Mi Band 4'ün detayları açığa kavuştu.

Geçtiğimiz ay Bluetooth'tan sertifika alan Xiaomi'nin bir sonraki antrenman bilekliği Mi Band 4 hakkında yepyeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Tayvan Ulusal Sertifika Kuruluşu'ndan gelen yeni bilgilere göre Xiaomi Mi Band 4, resmen onaylanmış durumda.

Dikdörtgen biçiminde klasik ekrana sahip olan Xiaomi'nin 4. nesil fitness bilekliği kalın çerçeveye ve kıvrımlı bir cama sahip. Üzerinde yuvarlak bir buton bulunan cihaz, arka tarafında nabız ölçüm sensörünü bulunduruyor. Mi Band 4 ile gelecek olan nabız sensörünün, Mi Band 3'tekine göre daha gelişmiş olacağı ve çok daha doğru sonuçlar vereceği belirtiliyor.

Yeni bileklikteki bir diğer büyük değişiklilk ise şarj soketinin yeri olarak karşımıza çıkıyor. Önceden cihazın yan tarafında bulunan şarj pinleri, yeni model ile beraber cihazın alt kısmına taşınıyor. Bu doğrultuda Mi Band 3'ün şarj kablosunu yeni bileklik ile uyumlu olmayacağını söyleyebiliriz.

Yeni şarj cihazına ait bir fotoğraf da bulunuyor. Yeni şarj istasyonu büyük ihtimalle cihaz içine oturtularak kullanılacak. Mi Band 3'e oranla daha uzun kullanım süresi sunacak olan 4. nesil antrenman bilekliğinin 135 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olması bekleniyor. Mayıs ayında lanse edilmesi beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün global olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.