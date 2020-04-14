Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi’nin Mi Box S adlı ürünü, yeni bir güncelleme aldı. Android 9 Pie güncellemesinin geldiği cihazdaki birtakım hataların bu sayede düzeltilmesi hedefleniyor.

Mi Box S için Android Pie'ın ilk herkese açık beta sürümü, Kasım 2019'da geldi ve bu da cihazlara Amazon Prime Video için resmi uyumluluk getirdi. Xiaomi, sonrasında birkaç beta sürüm daha yayınladı. Bununla birlikte üçüncü beta, Ocak 2020'de Android 9 Pie güncellemesi başlığıyla karşımıza çıktı ancak şirket, kullanıcıların bildirdiği çeşitli hatalar nedeniyle söz konusu güncellemeyi durdurmak zorunda kaldı.

Xiaomi, kısa bir aradan sonra bu ayın başlarında beta testlerine başladı. Çin merkezli şirket, art arda üç beta sürümü oluşturduktan sonra Android Pie güncellemesini 2604 yapı numarasıyla yeniden yayınlama konusunda karar aldı. Yaklaşık 625 MB boyutundaki güncelleme, Chromecast’in sorunsuz çalışması, bazı uygulamaların donması, H264 kod çözme hatası, HDMI uyumluluğu gibi şikâyetlere cevap olarak oluşturuldu.

Mi Box S'ye Android Pie güncellemesi geldi:

Daha fazla Wi-Fi kanalı desteği, bekleme modu gibi şikâyetlere de güncellemede çözüm sunulmaya çalışıldı. Xiaomi henüz bu güncellemeye karşılık gelen güncellenmiş kaynak kodunu GitHub platformunda yayınlamadı. Öte yandan Mi Box S ürün yazılımı paketi, Mi Box 3 olarak da bilinen ve Android Oreo işletim sistemini kullanan Mi Box ile uyumlu değil.

2016 yılında satışa çıkan Mi Box'ın halefi olan Xiaomi Mi Box S; Netflix, Google Asistan ve uygulama kısayol tuşuna sahip. Google Asistan destekli uzaktan kumanda, dâhili Chromecast de bulunduruyor. Cihaz ayrıca 4K HDR yayın desteği de sağlıyor. Cihazın sahip olduğu güçlü dört çekirdekli işlemci sayesinde Google Play Store'dan indirdiğiniz oyunları da oynayabiliyorsunuz. 2 GB DDR3 ön bellek bulunan cihazda, Dolby Digital Plus ve DTS Surround ses sistemi desteği de yer alıyor.