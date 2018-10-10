Android TV için 4K desteği bulunan Xiaomi Mi Box S'in duyurusu yapıldı. Cihazda pek çok yenilik göze çarpıyor.

Xiaomi'nin yeni açıkladığı Mi Box S, 2016 yılında satışa çıkan Mi Box'ın halefi. Android TV 8.1'e sahip olan bu cihaz, Netflix kısa yoluna, asistan ve uygulama kısayol tuşuna sahip. Google Uzaktan Asistan destekli sesli uzaktan kumanda, tümleşik chromecast da bulunduruyor. Ayrıca 4K HDR yayın desteği de sağlıyor.

Cihazın sahip olduğu güçlü dört çekirdekli işlemci sayesinde Google Play Store'dan indirdiğiniz oyunları da oynayabiliyorsunuz. 2 GB DDR 3 ön bellek bulunan cihazda, Dolby Digital Plus ve DTS surround ses sistemi desteği de bulunuyor.

Şu anda ABD'de ön siparişte olan cihazın fiyatı 59.99 Dolar.