Xiaomi, Mi CC9 Modeli İçin Android 10 Dağıtımına Başladı

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, ülkemizde Mi 9 Lite olarak bilinen Mi CC9 modeli için Android 10 güncellemesini yayınlamaya başladı. Dağıtımına Çin'de başlanan güncellemenin yakın zamanda Avrupa'da da kullanıma sunulması bekleniyor.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, 2020 yılının gelmesiyle birlikte mobil cihazları için Android 10 güncellemesinin dağıtımına hız vermişti. Mart ayının sonlarında Xiaomi Mi 10 ailesinin global lansmanını yapacak olan firma, Çin’den gelen kullanıcı raporlarına göre Mi CC9 cihazları için Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesini yayınlamaya başladı.

Toplamda 2,3 GB boyutunda olan güncellemenin getirdiği yenilikler arasında sistem genelinde karanlık mod ve uygulama izinleri üzerinde daha ayrıntılı kontrol gibi Android 10’la birlikte gelen pek çok özellik yer alıyor. Bu noktada Şubat 2020 güvenlik paketi de 2,3 GB boyutunda olan güncellemeye dahil edilmiş durumda.

Güncellemenin yakın zamanda Avrupa genelindeki cihazlar için de yayınlanması bekleniyor:

Xiaomi’nin Çin pazarı için Mi CC9 adını verdiği akıllı telefon, batı pazarlarında Xiaomi Mi 9 Lite olarak adlandırılıyor. Öte yandan Çin pazarı için Android 10 güncellemesini yayınlamaya başlayan Çinli dev, ilerleyen günlerde Avrupa pazarındaki Mi 9 Lite cihazları için de Android 10 güncellemesini yayınlayabilir. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Xiaomi Mi 9 Lite teknik özellikleri: