108MP Kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro'dan Yeni Görseller

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yarın tanıtacağı yeni telefonu Mi CC9 Pro’nun özelliklerini gösteren birkaç görsel paylaştı. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 730G yonga setinden alan akıllı telefon, tam 108 megapiksellik bir ana kameraya sahip olacak.

Yılın en iddialı telefonlarından biri olarak gösterilen Xiaomi Mi CC9 Pro’nun üzerinde sır perdesi yarın kalkacak. Bugüne kadar sızdırılan render görüntüleri ve Çinli şirketin paylaştığı birkaç detay sayesinde, cihaz hakkında az çok bilgi sahibi olduk.

Yeni telefonu etrafındaki heyecanı diri tutmak isteyen Xiaomi, geride bıraktığımız hafta sonu boyunca Mi CC9 Pro’nun özelliklerini doğrulayan bir grup tanıtım görseli paylaştı.

Söz konusu görüntülerde, cihazın kavisli kenarlara sahip bir ekran tasarımına sahip olacağı görülüyor. LED ışık, NFC, Hi-Res Audio ve ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelen Xiaomi Mi CC9 Pro, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 730G yonga setinden alıyor; ancak telefonunun rakiplerinden sıyrılmasını sağlayacak şey, kamera özellikleri olacak.

Beşli kamera kurulumuyla gelen Xiaomi Mi CC9 Pro, Optik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisi ile desteklenen 108MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip. En üstteki kamera, 10x hibrit zoom yapabilen 5 megapiksel bir sensöre sahip. Onun hemen aşağısında 12 megapiksel portre kamera bulunuyor. 108 megapiksellik ana kamera üçüncü sırada yer alırken, onu 20MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı lens takip ediyor. 2 megapiksel makro lens ise en altta bulunuyor.

Ön tarafta 32 megapiksellik bir selfie kamerası ile gelen Xiaomi Mi CC9 Pro, 30W hızlı şarj desteğine sahip 5.260mAh değerinde bir bataryadan besleniyor. En az iki geçişli renk seçeneğine sahip olması beklenen akıllı telefon, Çinli şirketin yarın düzenleneceği etkinlikte tanıtılacak.