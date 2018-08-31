Xiaomi Mi Kablosuz Şarj Cihazı - Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, 10W kablosuz şarjı destekleyen ve seviyesinin çok altında bir fiyat etiketine sahip olan yeni Mi Kablosuz Şarj Cihazı'nı tanıttı.

Çinli akıllı telefon ve tüketici elektroniği üreticisi Xiaomi, Universal Fast Charge Edition olarak da adlandırılan yeni Mi Kablosuz Şarj Cihazı’nı tanıttı. alüminyum alaşımlı bir gövdeye sahip olan Mi Kablosuz Şarj Cihazı, telefonların üzerinden kaymasını önlemek için silikon yapılı bir yüzeye sahip. Üstelik cihaz, kablosuz şarj destekli neredeyse tüm telefonlar ile uyumlu olarak çalışabiliyor.

Şirketin açıklamasına göre Mi Kablosuz Şarj Cihazı, 4mm mesafeye kadar kararlı bir şekilde cihazları şarj edebiliyor. Bu nedenle de metal olmadığı sürece telefon kılıfınızı çıkarmadan cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. Cihaz, Mi MIX 2S, iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus gibi akıllı telefonlar için 7,5W, Galaxy Note9, S9 gibi akıllı telefonlar için de 10W kablosuz şarj desteğine sahip.

Şarj ettiği telefonun batarya doluluk durumunu gösteren bir LED göstergeye de sahip olan Mi Kablosuz Şarj Cihazı, sıcaklık koruması, aşırı gerilim koruması, kısa devre koruması gibi özelliklere sahip. Ancak Mi Kablosuz Şarj Cihazı’nın belki de en önemli özelliği sadece 10 dolar (~65 TL) gibi son derece uygun bir fiyat etiketine sahip olması. Cihaz 3 Eylül’den itibaren resmi olarak satışa sunulacak.