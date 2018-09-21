6.9 İnçlik Dev Ekranıyla Xiaomi Mi Max 3 Türkiye'de

Çin devi Xiaomi’nin telefon ve tablet melezi cihazı Mi Max 3, en sonunda Türkiye'de de satışa sunuldu. Cihaz, resmi garanti ile satılmıyor ancak ithalatçı firma tarafından sunulan 2 yıllık bir garanti mevcut. Ürünü ülkemizde satışa çıkaran firma, herhangi bir arıza durumunda Ritzy Teknik Servis aracılığı ile tamir edeceğini belirtiyor. Ancak teknik servisle ilgili çok da iyi yorumlar bulunmuyor.
Xiaomi Mi Max 3 Teknik Özellikleri:
- 6.9 inç Full HD (2160 x 1080 piksel), 18:9 en boy oranı, 1500:1 kontrast oranıyla IPS 2.5D kavisli cam ekran
- Adreno 509 GPU destekli 1.8GHz hızında sekiz çekirdekli Snapdragon 636 14nm işlemci yongası
- Versiyon 1: 64GB depolama alanına sahip 4GB LPDDR4x RAM,
- Versiyon 2: 128 GB depolama alanına sahip 6GB LPDDR4x RAM
- Android 8.1 (Oreo) tabanlı MIUI
- Hibrid Çift SIM (nano / nano + microSD çekmecesi)
- Çift Arka Kamera: Sony IMX363 sensör, 1.4µm piksel boyutu, f/1.9 diyafram açıklığı, LED flaşı ile 5MP ikincil arka kamera ve 12MP ana sensör
- Ön Kamera: Yumuşak LED flaş, 1,12μm piksel boyutu, f/2.0 diyafram açıklığı ile 8MP ön kamera
- Parmak izi sensörü, kızılötesi sensör
- 3.5mm kulaklık girişi
- Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5GHz) MIMO, Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Tip-C
- Boyutlar: 176.15 × 87.4 × 7.99mm; Ağırlık: 221g
- 5500mAh batarya
- Renkler: Meteorite Siyah, Rüya Altın, Koyu Mavi
Çin'de 1999 Yuan gibi bir fiyatla satılan telefon, şu an ithalatçı firma tarafından 3.199 TL'ye satışa çıkarıldı. Mevcut kur üzerinden hesaplarsak 1850 TL gibi bir ücret ödemeniz gereken telefona, resmi garantisi de olmayacak şekilde 3200 TL vermek ne kadar mantıklı, tartışılır. Eğer ürünle ilgileniyorsanız, buraya tıklayarak satış sayfasına erişebilirsiniz.