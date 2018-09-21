6.9 İnçlik Dev Ekranıyla Xiaomi Mi Max 3 Türkiye'de

İlk etapta tableti andıran ekranı ve 5500 mAh'lık bataryasıyla kullanıcıların ilgisini çeken Xiaomi Mi Max 3, ithalatçı firma desteği ile Türkiye'de satışa sunuldu.

Çin devi Xiaomi’nin telefon ve tablet melezi cihazı Mi Max 3, en sonunda Türkiye'de de satışa sunuldu. Cihaz, resmi garanti ile satılmıyor ancak ithalatçı firma tarafından sunulan 2 yıllık bir garanti mevcut. Ürünü ülkemizde satışa çıkaran firma, herhangi bir arıza durumunda Ritzy Teknik Servis aracılığı ile tamir edeceğini belirtiyor. Ancak teknik servisle ilgili çok da iyi yorumlar bulunmuyor.

Xiaomi Mi Max 3 Teknik Özellikleri:

6.9 inç Full HD (2160 x 1080 piksel), 18:9 en boy oranı, 1500:1 kontrast oranıyla IPS 2.5D kavisli cam ekran

Adreno 509 GPU destekli 1.8GHz hızında sekiz çekirdekli Snapdragon 636 14nm işlemci yongası

Versiyon 1: 64GB depolama alanına sahip 4GB LPDDR4x RAM,

Versiyon 2: 128 GB depolama alanına sahip 6GB LPDDR4x RAM

Android 8.1 (Oreo) tabanlı MIUI

Hibrid Çift SIM (nano / nano + microSD çekmecesi)

Çift Arka Kamera: Sony IMX363 sensör, 1.4µm piksel boyutu, f/1.9 diyafram açıklığı, LED flaşı ile 5MP ikincil arka kamera ve 12MP ana sensör

Ön Kamera: Yumuşak LED flaş, 1,12μm piksel boyutu, f/2.0 diyafram açıklığı ile 8MP ön kamera

Parmak izi sensörü, kızılötesi sensör

3.5mm kulaklık girişi

Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5GHz) MIMO, Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Tip-C

Boyutlar: 176.15 × 87.4 × 7.99mm; Ağırlık: 221g

5500mAh batarya

Renkler: Meteorite Siyah, Rüya Altın, Koyu Mavi

Çin'de 1999 Yuan gibi bir fiyatla satılan telefon, şu an ithalatçı firma tarafından 3.199 TL'ye satışa çıkarıldı. Mevcut kur üzerinden hesaplarsak 1850 TL gibi bir ücret ödemeniz gereken telefona, resmi garantisi de olmayacak şekilde 3200 TL vermek ne kadar mantıklı, tartışılır. Eğer ürünle ilgileniyorsanız, buraya tıklayarak satış sayfasına erişebilirsiniz.