Xiaomi Mi Max 3’ün Global Beta ROM’u İndirilebilir

Dünya çapında bilinir hale gelen ve farklı segmentler için seçenekleri olan Xiaomi, şimdilerde Xiaomi Mi Max 3 için Global Beta ROM’unu piyasaya sürmeye hazır hale getirdi.

Xiaomi, dünya çapında birçok ülkede farklı telefon modelleri satıyor. Her bütçeye uygun cihazları bulunan markanın üst düzey özellikli cihazlarına sahip olmak istiyorsanız, amiral gemisi modeller sizler için uygun olacaktır. Öte yandan tercihiniz daha uygun fiyatlı cihazlardan yanaysa da Redmi modelleri tam da size göredir.

Bu noktada Xiaomi, Mi Max 3 kullanıcıları için Global Beta ROM’unu hazır hale getirdiğini duyurdu. Bağlantıya tıklayarak indirebileceğiniz V9.6.6.0.0EDMIFD Global Beta Versiyonu, ZIP dosyası halinde cihazınıza inmektedir. Temmuz ayında Çin’de piyasaya sürülen ve çıktığı günden bu yana ilk defa MIUI versiyonu alan Mi Max 3, cihazınızı daha iyi bir performansa kavuşturacaktır.

Rusya genelinde yayılmaya başlanan güncelleme, manuel olarak da indirilebilir durumda. 6,9 inç büyüklüğünde olan Mi Max 3, 128GB’a kadar depolama alanına sahiptir. Gücünü Qualcomm Snapdragon 636 Soc’den alan cihaz, 5,500mAh değerindeki büyük denebilecek bataryasıyla da kullanıcılarını yarı yolda bırakmıyor.